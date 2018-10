De startade en podcast om mammakroppen

Det var förra hösten som tanken om en podcast väcktes hos Jennie Reinholdsson från Borlänge och Marie Javanainen från Gustafs. Jennie väntade sitt andra barn och funderade mycket kring de frågor hon hade med sig till barnmorskebesöken.

– Trots att det var mitt andra barn så hade jag mer frågor som jag ville ha svar på och då tänkte jag att det säkert inte bara var jag som funderade över det, utan att det säkert var många andra tjejer också, så varför inte starta en podd där vi kan samla de här frågorna och tankarna, bärettar Jennie.

”En man ringde och häll på att börja gråta”

Programmen spelar de in i en liten studion i en källare i Gustafs och i de 15 avsnitt som nu spelats in av podcasten har Jennie och Marie både delat med sig av egna tankar och erfarenheter, men också bjudit in gäster och experter som fått dela med sig. Och de har fått många fina reaktioner från lyssnarna.

– Det var en man som ringde mig som var jätterörd och höll på att börja gråta. Han sa att podden verkligen hade berört honom och att han inte hade någon aning om vad många kvinnor går igenom, berättar Jennie.

”Vi saknar väl filter”

De strävar efter att vara så ärliga de kan och de upplever inte att det är jobbigt att prata om frågor som är tabu för många andra.

– Vi saknar väl filter, skrattar Jennie och fortsätter.

– En del håller det såklart för sig själv och inte vågar prata om det alls, men jag tror att den yngre generationen har lite lättare att prata om frågor som man kan tycka är pinsamma och så. Jag tror att det är ett skifte på gång där, säger hon.

”I sociala medier verkar allt så perfekt”

Marie berättar också att hon tycker det är viktigt att vara öppen idag, när allt ibland kan verka perfekt.

– Vi belyser mycket hur man kan må. Många tror i dagens samhälle, när man ser på sociala medier och så, att alla är så perfekta, vältränade och smala. Ingen frågar om hur någon verkligen mår på insidan och hur man hanterar olika faser i livet. Jag vill bara säga till alla att man kan vara den man är och inte behöver göra sig till och så, säger Marie Javanainen.

Se klippet ovan där Marie och Jennie berättar om vilka frågor som är viktiga att lyfta.