Svensk eller utländsk arbetskraft i skogen – facken kräver bättre villkor

En diskussion om den utländska arbetskraften inom skogsnäringen och andra gröna näringar har blossat upp under coronapandemin.

Flera företag har nämligen under många år använt sig av utländsk arbetskraft. Men just nu kan många av dem inte komma till Sverige på grund av inreseförbudet som utfärdats under coronapandemin och gäller länder utanför EU/EES.

Att anlita utländsk arbetskraft har varit helt nödvändigt för att få det att gå runt menar Lena-Liisa Tengblad som är vd för arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare.

– Det har länge varit svårt att hitta arbetskraft i Sverige och pandemin har inte gjort det lättare.

Men GS facket håller inte med.

- Jag tycker inte att branschen gjort tillräckligt för att locka till de här jobben. Vill man rekrytera är det kanske inte det bästa att stå och säga att jobben är så tuffa att vi inte klarar av dem, säger Håkan Engberg, ombudsman på GS facket avdelning i Dalarna.

Är lönerna och villkoren för dåliga och kommer det vara fortsatt mycket utländsk arbetskraft i skogen?

