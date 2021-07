Delade meningar om effekten av böter: ”Jag kommer fortsätta spela musik”

Jag undrar vilken slags utbildning polisen har för just detta nya ordningsbrott? Det är jättebra med denna nya lag, men då ska den också komma till användning och inte vara restriktiv in i kaklet. Jag fick ett dåligt intryck när jag såg ett annat regionalt inslag på Svt idag, om hur också sjöpolisen ska agera mot störande musik. ”Man får spela så högt man vill om man spelar Ulf Lundell” säger en intervjuad polis. Är det efter den subjektiva måttstocken som lagen ska tillämpas, då kan man skrota detta projekt direkt. I Sverige är vi ju också väldigt flata med att agera mot störningar, till skillnad mot Tyskland och Frankrike där polisen hämtar in personer direkt som stör omgivningen.. Jag bara undrar - hur ska polisen överkomma alla sk kulturella och traditionella hinder för att plötsligt ingripa mot störande musik? Kanske behövs insikten om att omdömeslösa människor använder högt störande musik som revirmarkering för att på så sätt terrorisera sin omgivning. En kurs i musikvetenskap kan också starkt rekommenderas, där man får lära sig HUR folk använder musik.