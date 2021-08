”Det började stiga upp ur golvbrunnarna” – Anders och Monas källargolv täcktes av vatten

Inom en timme hade vattnet stigit över golvtrösklar och spred sig i källaren.

– Det känns ju lite besvärligt, förargligt, tråkigt, säger Anders Lundqvist.

Larmen om översvämmade källare började komma in till räddningstjänsten under tisdagskvällen och under natten och onsdagsmorgonen har fler och fler larmat om både översvämmade källare och vägar.

– Just nu har vi två hus där källarna som svämmat över här. Nu har vi fått ett larm om en översvämmad väg här i Borlänge som vi måste åka på, säger räddningstjänsten på plats i Borlänge.

Högt tryck hos försäkringsbolag

Samtidigt är det nu högt tryck hos Dalarnas försäkringsbolag. Hundratals villaägare som drabbats av översvämningar hör av sig för att anmäla skador och få hjälp.

– Det märks framförallt på villaägarsidan där det kommer mängder med oroliga och drabbade kunder, säger Ola Berglund, skadechef på Dalarnas försäkringsbolag.