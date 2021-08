Kraftiga översvämningar i Dalarna – räddningstjänsten: ”Ansträngt läge”

Det var under tisdagen mot onsdag som SMHI skärpte varningen för stora regnmängder i Dalarna till en klass 2-varning. Detta innebär en regnmängd mellan 70 och 100 millimeter.

Resultatet av ovädret är flertalet olyckor, översvämmade viadukter och källare som står under vatten.

”SOS Alarm är nedringda”

Räddningstjänsten har även fått in larm om översvämmade byggnader i Dalarna.

– SOS Alarm har blivit nedringda. Folk ringer om översvämningar i källare och andra skador orsakade av regnet, säger Anders Hansson, SVT:s reporter i Falun.

Räddningstjänsten vittnar om en hektisk natt och morgon i länet.

– Det är något konstant att göra och så har det också varit under stora delar av natten. Vi har fått prioritera det som verkligen måste göras, säger Johan Nordin, inre befäl på Dalamitt.

Tar del a samhällsresurser

Räddningstjänsten har under natten också fått samarbeta och ta del av flertalet resurser i samhället.

– Vi samarbetar just nu med kommunerna, tjänstemän i beredskap men också representanter från försäkringsbolagen. Sådant de helt enkelt kan hantera. Så jag skulle säga att läget är fortsatt ansträngt men just nu under kontroll, uppger Nordin.

Texten uppdateras.