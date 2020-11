Efter dagens blåsväder: ”Det kommer snart in ett nytt område med regn eller snö”

Under torsdagen fick flera räddningsenheter rycka ut till olika platser, där träd fallit över exempelvis hus. Meteorologen Josefine Bergstedt reder ut de kommande dagarnas väder. Foto: SVT

Blåsvädret som tog sin in över Dalarna under natten och på torsdagsmorgonen mattas nu sakta av. – Vinden kommer långsamt att avta under helgen, men det kommer blåsa lite imorgon fredag, säger meteorologen Josefine Bergstedt.