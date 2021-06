Stor risk för skogsbränder i Dalarna – ”Man ska vara försiktig med att elda just nu”

I Dalarna är det nu risk för stor eller mycket stor brandspridning och allmänheten uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder vid eldning utomhus.

Enligt räddningschefen Per Hampus i Malung-Sälens kommun är brandflyget nu uppe och cirkulerar en gång per dag för att snabbt kunna upptäcka bränder.

– Man ska vara försiktig med att elda just nu. Du får grilla på din egen tomt men gör inte upp eld hur som helst i skogen. När det kommer till vandringsleder med grillplatser och liknande där får man också grilla men det gäller att vara försiktig, säger han till SVT Nyheter Dalarna.

Hur länge gäller eldningsförbudet i Malung-Sälen?



– Som det ser ut just nu så kommer eldningsförbudet bara verka idag om det nu blir så som väderprognosen säger att det ska regna under fredagen. Vi får ta en dag i taget beroende på vädret så det är svårt att säga exakt, blir det mer värme då kommer det ligga kvar, säger Per Hampus.