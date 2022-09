Elever hemskickade från Kyrkskolan i Ludvika efter hot

Mellan- och högstadieskolan fick enligt Ludvika kommuns säkerhetschef kännedom om hotet i morse.

– Att vi stängde skolan berodde på att bara vetskapen om detta skapade en stor oro så att man behövde samla personalen, säger säkerhetschef David Helsing.

Ingen incident på skolan

På frågan om hotet var riktat mot personal eller elever så svarar Helsing ”mot skolan i stort”, och fortsätter:

– Det är inget hot mot någon enskild individ, ingen som har blivit skadad, ingen incident på skolan idag.

Normal verksamhet på måndag

Polisen kopplades in i ärendet och därför vill säkerhetschefen inte gå närmare in på vad utredningen har lett fram till. Däremot står följande att läsa i ett utskick till vårdnadshavare:

” [...] under eftermiddagen fick vi information om att läget är lugnt och att skolan därför kan återgå till normal verksamhet på måndag”.

– Det finns ingen anledning att vara orolig på måndag, konstaterar Ludvika kommuns säkerhetschef David Helsing.