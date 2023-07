Falukvinnor utvecklar AI-tjänst – lockar storföretag

Följ med in i kontoret där en ny AI-tjänst tagits fram. Foto: Carl Malmborg/SVT

Tillsammans har de slagit sig in i en bransch som är mansdominerad. Kvinnorna på företaget Indicate Me från Falun har utvecklat en AI-tjänst som ska hjälpa företag att förbättra sin kundservice. Det är redan flera storföretag som visat intresse för deras AI.