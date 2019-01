Falun lämnar in intresseanmälan om vinter-OS 2026

– Kommunen har under en längre tid haft en dialog med SOK om en eventuell ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026. SOK har efterfrågat ett skriftligt yttrande från Falu kommun inför att de ska lämna in ansökan till IOK den 11 januari, vilket vi nu har översänt, säger kommunalrådet Joakim Storck (C) till kommunens hemsida och fortsätter:

Enligt Storck har det varit viktigt att slå fast att inga ekonomiska garantier behöver ställas av de tilltänkt värdkommunerna.

– I Falun har vi bra anläggningar för skidor och backe, som bidrar till att Sverige kan stå för en stark kandidatur. Eventuella OS-tävlingar ska i Falun genomföras i de befintliga anläggningarna, det är något jag vill vara tydlig med, säger Storck.

”Förutsättningarna bättre än någonsin tidigare”

I intresseanmälan, som undertecknats av Joakim Storck, går bland annat att läsa:

”Förutsättningarna för att kunna arrangera hållbara vinterspel har visat sig vara bättre än någonsin tidigare och vi tror att Sverige, med Faluns bidrag, skulle bli en stark kandidat till att arrangera olympiska vinterspel 2026.

I dialogen med SOK har vi fått fastslaget att Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) nya förutsättningar för arrangörskapet innebär att framtidens spel formas efter kandidatlandets förutsättningar, och att befintliga anläggningar nyttjas i hög grad. Falun har såväl hoppbackar som skidstadion som vi med glädje ser att SOK har med som tilltänkta anläggningar i sitt upplägg.

Premisserna för att agera värdkommun har under vår dialog med SOK tydliggjorts. Kandidaturen för vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026 bygger nästan uteslutande på användandet av befintliga anläggningar och genomförandebudgeten står på egna ben. Det behövs inte heller några ekonomiska garantier från de tilltänkta värdkommunerna. Förutom Falun planeras tävlingar förläggas till kommuner i Stockholmsregionen, Åre och Sigulda i Lettland. På så sätt kan Faluns anläggningar bidra till en stark kandidatur, där man använder de bäst lämpade resurserna som finns i landet.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) efterfrågar, för en kommande OS-ansökan, Falu kommuns intresseanmälan om deltagande. Falu kommun lämnar i och med denna skrivelse sitt intresse för en kommande OS-ansökan 2026.”