Flera brottsmisstankar efter sommarens eldningsförbud

Det är siffror som Åklagarmyndigheten tagit fram åt Nyhetsbyrån Siren. Blekinge- och Skånepolisen fick hantera en stor del av ärendena medan Dalarna bara hade en brottsmisstanke under sommaren och då i Falun.

De händelser som sedan ledde till åtal och/eller strafföreläggande var totalt 37 stycken, men brottsmisstanken i Falun ledde inte till böter eller åtal.

– Periodvis hade vi många samtal om människor som eldade. Vi prioriterade de här larmen med tanke på de stora konsekvenser som en brand kunde ha fått, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson i polisregion Syd, till Nyhetsbyrån Siren.

Skärpt förbud även på egen tomt

Flera län införde ett skärpt eldningsförbud – som även gällde eldning på egen tomt – när torkan och hettan var som värst i slutet av juli. Under dagarna som följde kom allt fler anmälningar in till polisen.

Totalt väcktes 18 åtal om brott mot lagen om skydd mot olyckor under juli och augusti, samtidigt som 19 strafförelägganden utfärdades. Polisens bild var att förbudet i hög utsträckning inte respekterades.

Grannar och förbipasserande larmade

– Många tänkte inte riktigt utanför boxen. Man trodde att förbudet inte gällde i just den egna trädgården, eller att det inte var någon fara om man bodde långt bort ifrån skogen. Men det var också många grannar och förbipasserande som tog ansvar och ringde in till oss, säger Ewa-Gun Westford. Hon berättar att polisen fick ett stort antal frågor om vad som egentligen gällde under de exceptionella förhållandena.

– Gemene men hade nog dålig kunskap om hur stora riskerna var, till exempel om hur länge det kunde pyra och brinna djupare ner i marken, säger Ewa-Gun Westford.