Gravida i Dalarna erbjuds vaccin mot kikhosta

De flesta spädbarn under sex månader som drabbas av kikhosta behöver sjukhusvård. Vaccinering mot kikhosta under graviditeten syftar framför allt till att skydda spädbarnet fram till dess att barnet själv kan vaccineras vid tre månaders ålder.

Antikroppar förs över till barnet

– Den som vaccineras under graviditeten bildar antikroppar som förs över till barnet via moderkakan och barnet har därmed ett skydd när det föds. Vaccinet är väl beprövat under graviditet och har få biverkningar, säger Region Dalarnas mödrahälsovårdsöverläkare Sara Hogmark som rekommenderar gravida kvinnor att vaccinera sig.



Vaccineringen rekommenderas från graviditetsvecka 16 och fram till två veckor före förlossningen. I Dalarna har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att vaccinet ska erbjudas avgiftsfritt.