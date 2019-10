Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Se klippet för tre tips för att göra mer klimatsmart mat! Foto: Charlotte Pettersson, SVT

Kommunpersonal inspirerades till klimatsmart mat: ”Kul att se vad man kan göra”

Under tisdagen samlades all personal som lagar maten i Hedemoras skolor och förskolor för en inspirationsdag.

Temat för dagen var klimatsmart mat och under dagen fick de prova nya recept.

– Jag gör en pannkaka med sötpotatis som är jättegod, berättar Cosmina Gaspar.

Förutom den pannkakan lagades bland annat även olika grönsaksbiffar, rotfruktskebab och lasagne. Mycket var vegetariskt men inte allt. – Jag började till exempel med att experimentera med rotsaker i köttfärssås, hur långt kan man gå utan att det blir en vegetarisk sås?, berättar Johan Uematsu som var den som skapat recepten till inspirationsdagen. Det personalen lärde sig under dagen ska de ta med sig till temaveckor på skolorna senare i höst där eleverna också ska få fundera kring mat och klimat. ”Kanske ersätta en viss del av köttet” – Vi kommer kanske ersätta en viss del av köttet och under den här dagen kommer vi prova oss fram för att hitta favoritrecept som vi kan använda i våra skolor och förskolor, säger Lena Romlin, chef för kostenheten. Efter timmar av matlagning så var det dags för provsmakning. – Allting var jättegott. Kul att se vad man kan byta ut köttet mot, säger Ingegerd Andersson. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!