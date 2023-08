Hot mot vakter och fyrverkerier mot drönare – stökig onsdagskväll i Rättvik

Strax innan midnatt upprättades en anmälan gällande hot mot tjänsteman efter att en man i 20-årsåldern hade hotat en ordningsvakt i centrala Rättvik.

Knappt en timme senare ryckte polisen ut till ett uteställe i Rättvik för att än en gång undsätta en ordningsvakt. En man i 35-årsåldern misstänks för våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd, och avlägsnades från platsen.

Stökigheterna fortsatte sent in på onsdagsnatten. Runt 03-tiden hämtades tre män i 20-25-årsåldern till förhör efter att ha skjutit fyrverkerier mot polisens drönare som övervakar Rättvik under pågående Classic Car Week. En av männen misstänks även för brott mot knivlagen.