Isacsson: Löven lämnar efter sig mycket gott för Dalarna

Statsminister Stefan Löfven meddelande under söndagen i samband med sitt sommartal att han kommer att kommer att avgå till hösten. Löven som varit partiordförande under tio år och statsminister under sju lämnar efter sig flertal saker som gjort väldigt gott för Sverige och Dalarna, det menar Lars Isacsson som är socialdemokraternas ordförande i Dalarna.

– Stefan Löven kom in som en enad kraft under en väldigt turbulent period för socialdemokraterna. Han har haft en bra offensiv politik för industrin som har påverkat Dalarna på ett väldigt positivt sätt. Bland annat har han förespråkat för grön energi som vi också kommer att se mer av här i lokalområdet framöver.

Hur kommer detta påverka den lokala politiken i Dalarna?

– Det är för tidigt att säga för det kommer bli en process inom partiet och igenom hela partirörelsen.