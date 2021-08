Stefan Löfven meddelar sin avgång

Under sitt sommartal från Runö i Åkersberga bekräftar Stefan Löfven (S) att han kommer att avgå i samband med partikongressen i november.

– Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också om att bli entledigad som statsminister, säger Löfven.

Han fortsätter:

– Beslutet har mognat fram under en tid. Jag har varit partiordförande under tio års tid, statsminister under sju. Det har varit fantastiska år. Men allt har ett slut. Jag vill ge min efterträdare de allra bästa förutsättningarna.

Löfven säger att han är övertygad om att hans efterträdare kommer ge arbetarrörelsen och partiet ny energi.

Senare under dagen kommer socialdemokraterna hålla extra partistryrelsemöte, erfar SVT.

MP: Tack för starkt ledarskap

Statsministerns besked har fått flera politiker att reagera.

”Tack Stefan för starkt ledarskap och ett mycket gott samarbete under många år! Vi har tillsammans lett Sveriges första rödgröna regering och tagit stora steg mot målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det arbetet fortsätter!”, skriver Per Bolund, vice statsminister och språkrör i Miljöpartiet.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor håller med om att ”politiker som Löfven som arbetat hårt och velat väl förtjänar ett stort tack, men twittrar också att KD fortsätter arbeta för en ny regering, oavsett vem som tar över efter S.

”Uppenbart att socialdemokratin helt saknar förmågan att lösa de problem Sverige står inför. Sverige förtjänar bättre”, skriver Ebba Busch Thor.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf skriver att hon och Stefan Löfven har följt varandra under hela hans tid som partiledare.

”Vi har haft många tuffa debatter och långa förhandlingar, men också varma samtal om politiken och livet som partiledare” skriver hon i ett inlägg på Instagram.