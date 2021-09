Istället för 12 mil till sjukhus – nu kan patienter vårdas i Särna

På närsjukvårdsplatsen som invigts kan en patient få vård för enklare åkommor och läggas in i max två dygn. Platsen kommer att kunna användas officiellt från och med fredag.

Tanken är platsen ska komplettera vården i den norra länsänden genom att vården sker på plats, istället för att en patient ska behöva åka 12 mil enkel väg till Mora som är det närmsta lasarettet.



Ska pågå i ett år – men kostnaden är oklar



Projekt pågår under ett år och finansieras med statliga medel. Men vad exakt det kostar kan inte regionråden Sofia Jarl (C) eller Lisbeth Mörk-Amnelius (dsp) svara på. De menar båda att man måste räkna in flera faktorer – en slags helhetsbild – när det gäller ekonomin och vad som sparas in när en person kan läggas in i på närsjukvårdsplatsen i Särna istället för att transporteras.