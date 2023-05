Politikerbesök satte ljus på älvdalskan: ”Känns som en seger”

Det är kommunen som bjudit ledamöterna till ett informellt möte i Älvdalen. Syftet har varit att visa varför kommunen tycker att älvdalskan snarare ska betraktas som ett språk än en dialekt. Ledamöterna fick bland annat höra om bygdens historia och göra skolbesök.



- Till hösten kommer en förskoleavdelning med älvdalsk inriktning att starta och undervisningen kommer nu, utöver på högstadiet, även ske från förskolan till klass sex, förklarar Ing-Marie Bergman som numera är projektledare i kommunen när gäller älvdalskan.

Avslår flera motioner

KU har just nu flera ärenden rörande minoritetsfrågor på sitt bord och är en slags vägledande instans för riksdagen när det gäller vissa motioner. Älvdalskan har berörts i några av motionerna under hösten, men utskottet tycker att riksdagen bör avslå dem. Men besöket i Älvdalen har gett kunskaper som är viktiga för framtiden, menar KU:s ordförande Ida Karkiainen (S).



”Det är viktigt för oss att hämta in kunskap” – se mer från besöket i klippet och när ledamöterna mötte älvdalska skyltar i mataffärerna.