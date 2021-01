Kritiken: Vinterväghållningen hotas av för stora driftområden

Snöplogningen i Borlänge är under all kritik. De stora vägarna och en del cykelvägar plogas. Men inte mindre bilvägar eller trottoarer .

Jag bor ändå på gylletäppan som är centralt. Svårt att gå och köra bil i höga snömängder, slask och sedan väldigt ojämn och vass is.

Det är som att kommunen är chockad över att det snöar. Längre norrut så fungerar det superbra. Blev väldigt överraskad hur Piteå hanterade snöröjningen