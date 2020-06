Lenas mamma Maj-Britt dog på äldreboendet

– De ringde och sa att hon hade feber och det är inte så konstigt om det är corona. Då blev jag ju orolig och ville ha täta rapporter, säger Lena Eriksson.

Borlänges äldre har drabbats hårt av corona. Redan för drygt en månad sedan var sammanlagt 76 brukare av hemtjänst och boende på något av kommunens äldreboenden misstänkt eller konstaterat smittade av corona. 46 hade vid samma tidpunkt avlidit i misstänkt eller konstaterad covid-19.

SVT granskar överdödligheten

För att ta reda på hur hårt coronapandemin drabbat de äldre runt om i landet har SVT kartlagt om antalet dödsfall på landets äldreboenden avviker från det normala i år jämfört med tidigare år. Granskningen visar en överdödlighet på närmare 30 procent för äldreboenden i hela landet.

Fler dog på Kungsljuset

Kungsljuset i Borlänge är ett av de boenden som sticker ut. Här dog 18 personer under en tioveckorsperiod under våren. Det kan jämföras med en person om året under motsvarande period de tre föregående åren.

Statistiken säger dock inget om dödsorsaken, vilket betyder att det inte självklart är covid -19 i samtliga fall av överdödlighet. Men det är ändå en tydlig indikation på avvikelse.

– Från första början var det ju väldigt mycket prat om att vi måste ta hand om alla gamlingar så att det inte kommer in på äldreboenden. Så nog kan man tycka att det är konstigt, säger Lena Eriksson.

I klippet hör du Lena Eriksson berätta om sin mamma Maj-Britt som dog på ett äldreboende i Borlänge.