Marknadschefen på Dala Airport: ”Vi har lämnat ok att de är välkomna att landa”

– Vi har haft kontakt med Ving nu och de planerar utifrån att resorna ska kunna gå imorgon som tänkt, säger Stefan Carlsson, marknadschef på Dala Airport, till SVT på måndagseftermiddagen.

Han berättar att resebyrån också ska ha gått ut till resenärerna och bett dem checka in via internet. Men det slutgiltiga beslutet för om planen kommer lyfta eller ej väntas komma senare under kvällen.

– Vi har i alla fall lämnat okej från flygplatsens sida att de är välkomna att landa och lyfta härifrån, säger Stefan Carlsson.