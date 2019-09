Charterjätten i konkurs – hundratals dalaresenärer påverkas

Från Dala Airport i Borlänge går årligen totalt mellan 40-45 charterflyg till Mallorca och Rhodos där Ving är inblandade. Totalt är det närmare 10 000 resenärer som reser med bolaget.

– Ving är ju våran största aktör, säger marknadschefen Stefan Carlsson.

Under sommarhalvåret flyger det brittiska bolaget Thomas Cook själva närmare ett 20-tal charterresor från Borlänge till Mallorca och Rhodos. Resten av årets resor sker i samarbete med andra flygbolag.

Drygt 400 kan bli påverkade under tisdagen

Direkt drabbade av resejättens konkurs blir de hundratals dalaresenärer som planerar att resa till och från Mallorca under tisdagen och de som åkte till Rhodos under söndagen. Enligt Stefan Carlsson har Dalaairport i nuläget inte fått någon direkt information gällande just dessa flyg.

– Det vi vet är att Ving jobbar just nu med att få igång flyg och säkra flygresorna så fort som möjligt. Vi hoppas få besked under dagen idag, säger Carlsson.

Totalt handlar det om drygt 400 resenärer som ska till och från Mallorca under tisdagen och drygt 200 som reste till Rhodos under söndagen.

– Vi är enligt lag skyldiga att få hem våra resenärer. De har en garanti och kommer få komma hem, sa Anna Hagberg på presstjänsten under söndagen till SVT Nyheter.