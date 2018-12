Ny anläggning ska minska växthusgasutsläppen vid förlossningar

– Det här är ett stort steg för oss. Lustgasen motsvarar ungefär 16 procent av vårt koldioxidutsläpp och det gör den till den största punktkällan, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef på Landstinget Dalarna.

Lustgas får patienten som andas in den att slappna av och används som smärtlindring inom vården. Enligt Landstinget Dalarna går det åt cirka 3 300 kilo lustgas per år vid förlossningar på Falu lasarett. Ett kilo per utförd förlossning.

Eftersom lustgasens klimatpåverkan är 298 gånger större än den från koldioxid är det angeläget att ta hand om, och rena, förbrukad gas. De minska utsläppen beräknas bli motsvarande 5,07 kilo koldioxid per investerad krona.

– Lustgasanvändningen påverkar också våra medarbetares arbetsmiljö negativt i själva förlossningsrummen vilket vi ser allvarligt på. Med rätt hantering och anpassade masker kan 90 procent av den förbrukade mängden lustgas samlas in och ledas till reningsanläggningen, säger Anders Nordahl.

