Nya genomfarten i Mora – nu är arbetet igång

Det har under lång tid varit rörigt i trafiken genom Mora. Både E45 och väg 70 går genom centrala Mora vilket gör att det är intensiv trafik och långa köer vissa tider på dygnet.

Trafikverket är nu igång med arbetet som ska få trafiken att flyta bättre, med bland annat nya cirkulationsplatser och nya gång- och cykelvägar.

Under den gångna helgen har bland annat skyltar om sänkta hastigheter under byggtiden satts upp, man förereder för rivning av en gångtunnel och trä och sly röjs. Snart kommer man också att bygga en tillfällig väg som ska leda trafiken över Kristinebergskullen under byggtiden.

– Vi vet att det varit svårt och tagit tid att ta sig förbi, men det arbetet har precis blivit klart. När vi nu går vidare och arbetar med genomfarten gör vi vad vi kan för att trafikanterna ska få så smidiga transportvägar som möjligt, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket.