Personal beräknas vara på plats klockan 20:10 och därefter kan en prognos lämnas över när tågen börjar gå igen, enligt uppgifter på Trafikverkets hemsida. Ersättningsbussar har satts in.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Gävle C, Avesta Krylbo, Fors, Horndals Bruk, Karbenning, Sandviken, Storvik, Torsåker, Fagersta C, Falun C, Hofors och Borlänge C.