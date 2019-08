Ordförande i kyrkofullmäktige ångrar beslutet att låta gravarna i Avesta växa igen

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Största delen av kyrkoavgiften går till arbetet församlingarna. Hur mycket man betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling man tillhör. Kyrkoavgiften kan man komma undan om man lämnar Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Avgiftssatsen för 2019 är 25,3 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 633 kr per år, eller knappt 53 kr per månad.

källa: Svenska kyrkan