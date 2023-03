På Barnahus i Borlänge förhörs brottsutsatta barn: ”Ska slippa upprepa sig”

Om du har utsatts för sexualbrott eller misstänker att någon annan har utsatts – ring polisen på 114 14, om det är akut ring 112.

För dig som vuxen

Rise

Här kan du som är vuxen och har utsatts för sexuella övergrepp som barn få stöd av andra med liknande erfarenheter.

Wonsa

Arbetar med behandling, forskning och utbildning för att förebygga sexuella övergrepp. På kliniken görs först en kartläggning och bedömning, därefter föreslås ett behandlingsprogram utifrån det du har varit med om.

För dig som barn

Storasyster

Har olika funktioner för dig över 13 år. Bland annat stödgrupper, rådgivning och medföljning till polis, vård- eller behandlingsinsatser.

Ecpat

Har en hotline där man kan anmäla exploatering av barn. De erbjuder även vuxenstöd och Ditt ecpat för barn och unga under 18 år.

Bris

Via Bris kan barn och unga under 18 år bland annat få hjälp och stöd av kuratorer, via chatt, mejl eller ansikte mot ansikte.