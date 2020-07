Polisen tar höjd för att kunna vara i Rättvik när Classic Car Week egentligen skulle ha arrangerats. Foto: Collage/TT/SVT

Polisen tar höjd för cruising i Rättvik: ”Vädjar till allmänheten att följa riktlinjerna”

Under fredagen skulle Classic Car Week i Rättvik ha inletts. Men på grund av coronapandemin ställdes det in. Nu tar polisen in extra resurser för att vara förberedd om folk kommer att samlas ändå.

– Från polisens sida vädjar vi till alla människor att visa hänsyn till dina medmänniskor, säger Rune Lindbom, lokalpolisområdeschef i Mora.

I slutet av maj samlades ett hundratal bilar i Ludvika som ledde till en urspårad cruising där också sex fall av misshandel rapporterades in. Likaså när Big Lake Run skulle ha genomförts i Siljansområdet förra månaden så samlades många bilar och människor. I helgen skulle Classic Car Week i Rättvik ha börjat, men den ställdes, som tidigare nämnt, in. Nu befarar polisen att det kan komma att bli folksamlingar och cruising ändå. Därför gör man sig nu redo för att kunna hantera en sådan situation. – Vi följer utvecklingen i landet där det uppstått spontan cruising och jag kan säga att vi polisiärt tar höjd för att kunna vara i Rättvik när Classic Car Week egentligen skulle ha varit. Vi kommer ha lite extra resurser likt det vi haft i exempelvis Malung, berättar Rune Lindbom, lokalpolisområdeschef i Mora, som också har hand om bland annat Rättviks kommun. ”Måste enskilt ta ansvar och följa riktlinjerna” Exakt hur mycket resurser som polisen kommer ta in kan Lindbom inte säga. Men nu vädjar han till allmänheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. – Vi måste enskilt ta ansvar för att minska smittspridningen genom att följa riktlinjerna som finns. Känner ni en oro inför det som skulle kunna uppstå i Rättvik? – Nej, men rent generellt så känner jag att vi måste lyssna på experterna. Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Classic car week är beredda att ställa in än, hör mer i klippet om varför – och om kommunalrådets farhågor om det inte blir någon bilvecka i år. Foto: SVT Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!