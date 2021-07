Rättviksborna rädda för stora störningar trots att bilveckan är inställd

Flera rättviksbor SVT Dalarna träffat säger sig inte ha några problem alls under bilveckan, vare sig den arrangeras eller ställs in. Men andra klagar över svårigheter att sova. Vissa säger till och med att de försöker hitta någon annanstans att bo just den här veckan, vara i sommarstugan eller hos vänner som inte bor centrum.

– Vi sänder ut budskapet kom inte hit i år, säger Roland Pettersson, general för Classic Car Week, som inte arrangeras i år. Men samtidigt är ju Rättvik en turistort och folk kommer hit av olika anledningar, fortsätter Pettersson.

– Det är svårt det här, säger han.

Han ser dock fram emot att kunna arrangera Classic Car Week som vanligt under nästa år och hoppas på att det ska kunna bli verklighet.

Hör i klippet vad flera rättviksbor tycker om CCW och vad generalen tänker göra om folk inte sköter sig i år.