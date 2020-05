Rovdjurexperten: Så påverkas svenska djurparker av björnattacken i Orsa

En tidigare parkchef dömdes för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död och framkallande av fara för annan under måndagen efter attacken 2017 där den 18-årige djurskötaren avled efter att en björn grävt sig in i hägnet där djurskötaren befann sig tillsammans med en familj.



Under måndagskvällen var rovdjursexperten Sandra Jönsson Bäckman med i Aktuellt för att prata om bland annat hur andra svenska djurparker påverkats av attacken i Orsa.

