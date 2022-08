IFK Rättvik Bandy är en av alla föreningar som tjänar stora pengar under CCW. Bara bandysektionen drar in ungefär 250 000 kronor under veckan tack vare olika jobb de åtar sig, bland annat med den camping de ställer upp.

– Vi skulle få dra ner på väldigt mycket om vi inte fick in de här pengarna, säger Gusse Bjernulf, ordförande IFK Rättvik Bandy.