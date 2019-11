Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. I klippet förklarar Jenny Lindqvist, chef för elevhälsan i Säter, hur viktig skolhälsan är för eleverna. Foto: SVT Visa alla (2)

Visa alla (2)

Stora skillnader i länet för elevhälsan

I Dalarna så sticker Ludvika ut som en av de kommuner där kostnaden per elev och år inom skolhälsan är lägst i länet, 1560 kronor per elev, enligt Skolverkets statistik. Säter ligger högst, där kostar elevhälsan 6500 kronor per elev, enligt Skolverkets statistik.

I Säter har man valt att satsa på elevhälsan genom att anställa fler resurser. – Vi har valt att satsa på elevhälsan och vi jobbar mycket förebyggande. Vi har också en skolsköterska per område, vilket kanske inte alla kommuner har, säger chefen för elevhälsan i Säter, Jenny Lindqvist. Foto: Nyhetsbyrån Siren. Reglerat i skollagen vad som ingår i elevhälsan Totalt sett står elevhälsan för drygt tre procent av den kommunala grundskolans kostnader. – Det finns reglerat i skollagen vad som ska ingå i elevhälsan, men hur man utför det ser olika ut, säger Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, till Nyhetsbyrån Siren. – Man måste jobba på ett annat sätt och det är det som skolorna har haft lite svårt med, för de har inte vetat riktigt hur man ska göra, säger Eva Hjörne. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!