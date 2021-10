Politikern om bostadsplanerna i Idre: ”Ett demokratiskt övertramp”

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Olsson (S) som var med på mötet kritiserade hur politikerna hanterar folkviljan.

– Jag vill inte uttala mig om byggplanerna på Prästjolet, men jag tycker att det har varit ett övertramp i den demokratiska processen här, där de 400 personerna bakom namnunderskrifterna inte har lyssnats på ordentligt. Jag anser att Idrebor själva ska få vara med och utforma sin by, säger Stig Olsson (S).

Kommunalrådet: ”Väger in rösterna vi hörde”

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Tenn (C) försvarar kommunens beslutgång.

– Vi var på väg att fatta beslut om det här redan vid kommunfullmäktige i september, men just för att vi fick in den här protestlistan så återremitterade vid det så att vi politiker kunde lyssna på åsikterna vid samrådsmötet, förklarar Tenn (C).

Han betonar också att det inte bara var de protesterande som hördes på mötet.

– Nej-sidan fick framföra sina argument, sen var det några som tyckte att de här byggplanerna var bra för Idre som också stod upp och gjorde sina röster hörda. Båda sidorna fick applåder efter sina anföranden, berättar Tenn (C).

Beslutet tas i november

– Det är viktigt att det här inte blir en långbänk, utan att vi kommer fram till ett beslut som till exempel Trafikverket kan förhålla sig till vad gäller centrumutvecklingen, anser Kjell Tenn (C).

Älvdalens kommunfullmäktige ska ta ställning till ett slutgiltigt förslag den 15 november.

