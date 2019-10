Många kvinnor slutar amma fast de inte vill – Jenny ska forska i varför

Enligt Jenny Ericson är det många kvinnor som slutar amma fast de gärna hade velat fortsätta.

Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar amningen under det första året efter förlossningen för att kunna ge ett mer individanpassat amningstöd.

Forskarna i projektet kommer att samla in data via en mobilapplikation och via bröstmjölk, saliv och blodprover.

Projektet inleds 2020

Planen är att inkludera ungefär tusen mammor, varav ett 60-tal kommer att lämna prover.

Projektet kommer starta 2020 och pågå i två år. Förutom Jenny Ericson ingår även Lina Palmér vid Högskolan i Borås samt Maria Hårdstedt och Anna Svärd, Centrum för klinisk forskning Dalarna.