Det ska i veckan komma en hel del snö i Dalarna, inte minst i de norra delarna. Natten mellan söndagen och måndagen föll det drygt en decimeter snö i Sälens by. Ser man till prognosen kommer dock blötsnöväder dra in över hela Dalarna under veckan.

Inga vädervarningar är ännu utfärdade.

Tittar man historiskt så har snö kommit betydligt senare än i början av maj. Enligt SMHI så snöade det så sent som år 2012 i början av juni i Gördalen.