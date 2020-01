300 000 fiskar riskerade att dö i Ljusne – ”Aldrig hänt förut”

Det är inte bara skarvar som hotar fisken i Ljusnan i Söderhamn. Under lördagsnatten larmades räddningstjänst till älven efter att stora ismassor strypt vattentillförseln. Enligt Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum, gick händelseförloppet väldigt snabbt och båda vattentillförselssystemen sattes ur spel vilket innebar en risk för syrebrist.

– Det är något vi aldrig upplevt tidigare under. Under de första kritiska timmarna försåg vi vattnet med syrgas sen larmades räddningstjänsten för att pumpa in vatten och på så sätt tillföra nytt syre, förklarar han.

”Väldigt sårbart”

Fiskeodlingen innehåller drygt 300 000 fiskar till ett värde av drygt 5 miljoner kronor. Räddningsinsatsen pågick i ett dygn samtidigt som isen hackades bort. Nu ska säkerheten ses över.

– Det är väldigt sårbart att ta vatten från dammen. Förmodligen kommer vi att installera en pump som kan pumpa vattnet från dammen till sjön om en liknande situation skulle uppstå, säger Marco Blixt.