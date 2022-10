Forskarnas kameror avslöjar: Älgarna gömmer sig under älgjakten

Ett 50-tal kameror sitter sedan drygt två år tillbaka uppe i två områden i Ockelbo och Ljusdal för att mäta älgpopulationen.

Vanligtvis fångas djur på bild dagligen, men redan under första året såg forskarna att djuren försvann under hösten. Mönstret har upprepat sig under senare år.

Har lärt sig att gömma sig

Slutsatsen som forskarna vid Högskolan i Gävle drar är att älgarna, men även andra djur, har lärt sig att gömma sig under älgjakten för i januari har djuren dykt upp i kamerornas blickfång igen.

Se bilderna och hör forskaren Petter Hillborg i klippet ovan om hur upptäckten kan påverka älgjakten.