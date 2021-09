Chatt: Vad tycker du om elsparkcyklar?

Kraftiga böter om man kör mot rött, inte har hjälm, kör flera st, har ett litet barn framför sig, kör på gångbana, kommer bakifrånpå gångbana i hög fart (helt livsfarligt før gående), blockerar trottoarer med parkering, osv. Ja listan ær lång før vad de kan hitta på. Låt det kosta om man struntar i reglerna. Før føretagen: særskilda parkeringsplatser, bættre stødhjul så att cykeln inte kan blåsa omkull (ex Malmø), tætare rensning av cyklarna etc. Om ingen ændring sker kommer det att bli dødsfall och många. Eller också børjar man med kørkort før vanliga cyklister, då kanske gællande regler trænger in.