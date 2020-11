Coronaprovtagning för personer under 18 år stoppas

Smittspridningen är för tillfället mycket hög i Gävleborg. Det har lett till att fler vill testa sig om de har corona eller inte, särskilt via egenprovtagning. Kapaciteten för egenprovtagning har därför nu överskridits i länet.

För att lösa problemet kommer personer under 18 år inte längre att kunna boka tid för uthämtning av provtagningskit längre, åtminstone under en obestämd tid framöver. Anledningen som ges av Region Gävleborg är att andra grupper i samhället måste prioriteras framför de unga då de oftast uppvisar en mildare sjukdomsbild än vuxna.

Prioriteringar måste göras

– Vi behöver prioritera den provtagning som finns till personer med större risk för egen allvarlig sjukdom och större risk för att sprida smittan vidare, säger Johan Kaarme, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kapaciteten för egenprovtagningar i regionen ligger på cirka 25 000 prover per månad. Under hösten har cirka 10 procent av uthämtningstiderna som bokats rört barn och unga under 18 år.

– Vi har ändå haft en ganska bra kapacitet eftersom vi klarar av ungefär 6000 prover i veckan, säger Lars Wesslén, smittskyddsläkare.

Begränsning för personer under 18 år börjar gälla torsdag 19 november.