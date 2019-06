Efter över 30 års väntan – dags för fotbollsklassiker igen

Det har spelats åtskilliga heta möten mellan länets två giganter i fotbollssammanhang. Senaste derbymatcherna spelades under 1986 men de kanske mest laddade mötena avgjordes 1982 då båda lagen hade chansen att ta sig upp i allsvenskan.

Derbyt 1982 extra laddat

Båda derbymatcherna den säsongen lockade en storpublik på över 7000 åskådare. Efter att matchen på Jernvallen i Sandviken slutat mållöst lyckades Gefle vända ett 0-1 underläge och vinna med 2-1 hemma på Strömvallen. Värt att notera är att en av spelarna i hemmalaget var en viss Pelle Olsson, numera tränare för Sandvikens IF.

– Jag kommer ihåg att vi vann och att Berra Hellman gjorde båda målen, berättar Pelle Olsson som efter många år i gävleklubben medger att det är litet speciellt att nu representera lokalkonkurrenterna.

Maktskifte inom gästrikefotbollen

Under många år hade Sandvikens IF regerat inom gästrikefotbollen och efter 21 säsonger i högsta ligan är man fortfarande historiskt sett Norrlands bästa fotbollslag. Men i och med mötena 82 som slutade med att Gefle IF tog sig upp i allsvenskan har gävlelaget tagit över och var till för några år sedan bofast i högsta serien. Men nu har lagen alltså återigen hamnat på samma nivå i seriesystemet. Och frågan är – kan det bli ett maktskifte igen?

– Det är svårt att svara på men jag tror snarare att lagen kommer vara närmare varandra än de har varit under några år. Och då är också chansen större att det byggs upp en derbystämning mellan klubbarna, avslutar Pelle Olsson.