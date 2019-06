Johan Naess och Mathias Åberg ser fram mot lördagens historiska fotbollsderby Foto: SVT

Nu laddar supportrarna för Gästrikederbyt

På lördag är det dags för första ronden i kampen om fotbollstronen i Gästrikland när Gefle If tar emot Sandvikens IF på Gavlevallen. Och supportrana laddar för den match under säsongen som har kortast restid till matcharenan men som i gengäld är fulladdad med prestige

Vi träffar supportrarna Sandviken-supportern Mathias Åberg och Johan Naess som sitter i styrelsen för Gefle IF:s supporterklubb Carrickläktaren på Gavlevallen några dagar innan matchen. – Det här känns om årets viktigaste match. Spänningen byggs upp mer och mer, det märker man i diskussioner och så. Och kanske att det finns litet oro nu på slutet också eftersom Gefle fått litet fart på grejerna, säger SIF-supportern Mathias Åberg. Hur mycket prestige är det i ett sånt här möte? – Oerhört mycket! Visst vill vi klara oss kvar men annars är det här som är det viktigaste. Spelar ingen roll om vi kommer etta eller tia bara vi vinner derbymatcherna, menar GIF-supportern Johan Naess. I klippet möts supportrarna inför matchen på Gavlevallen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!