I årets säsong av ”Det sitter i väggarna” kommer tittarna få följa med hem till ett antal välkända ansiktens hem och boenden. Väl där kommer det bli ett ”vanligt” avsnitt med byggnadsvård, folkbildning och historia, berättar programmets producent Ulrika Jonsson för SVT Gävleborg.

– Vi ser fram emot en härlig säsong, säger hon.

Gård i Hälsingland

Första avsnittet spelas in just nu, hos Malin Berghagen utanför Järvsö.

– Eftersom ingen visste om den här förändringen på förhand är det ingen av deltagarna som själva har sökt utan vi har fått höra oss för och leta efter de sex boendena, säger producent Ulrika Jonsson.

Hon berättar att förändringen kommer på initiativ av SVT, och hur det blir nästa år vet ingen. Inte Ulrika Jonsson heller.

– Vi får alltid bara beställning på en säsong åt gången. Så vi vet inte om det blir något nästa år, och hur upplägget skulle bli då, i så fall. Men vi hoppas på en säsong till såklart, säger Ulrika Jonsson.

”Jag är en släktforskningsnörd”

Malin Berghagen är vanligtvis restriktiv med att bjuda in allmänheten i sitt hem.

– Jag skulle aldrig bjuda hit en skvallertidning eller ett inredningsmagasin men det är annorlunda med saker jag verkligen bryr mig om, som byggnadsvård och historia. Jag är en riktig släktforskningsnörd, säger Malin Berghagen.

I det nyrenoverade köket finns ett litet titthål kvar där man ser den gamla pärlsponten. I badrummet står en ram med en gammal tapet från huset.

– Jag älskar husens historia och skulle aldrig köpa ett hus utan köksspis.

Dröm om självförsörjning

De gamla husen står bäst rustade för framtiden, menar hon.

– Jag vill att det ska finnas värme, eget vatten och jordkällare. En möjlighet att odla. Vårt mål är att kunna leva på det vi odlar själva, sex månader om året. Det vore coolt, säger Malin Berghagen.

Trots att hon bjudit in ett tv-team som spelar in hos henne i åtta dagar, släpper hon inte in SVT Gävleborg hur som helst. In till köket får vi följa med – men inte längre.

– Ni får vänta och se programmet, säger hon.