Tankfartygets talloljeutsläpp utanför Söderhamn stort som 315 fotbollsplaner – var lagligt

Hantering av farliga substanser till havs regleras huvudsakligen genom två olika regelverk inom FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). Den ena är International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS-konventionen), som främst syftar till att värna om säkerhet för fartyg och personal. Den andra konventionen, MARPOL, fokuserar på att förebygga och och begränsa förorening från sjöfarten. MARPOL inkluderar sex olika annex där Annex I behandlar hantering av mineralolja, medan Annex II behandlar andra farliga och giftiga ämnen som fraktas som flytande bulk, vilket är införlivat i svensk lag genom Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

