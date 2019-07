Foto: 112 Gävleborg

Flera fordon i trafikolycka i Gävle – stora störningar i trafiken

En trafikolycka har inträffat på Norra Kungsvägen i Gävle. En bil kom över på fel sida av vägen – touchar en annan bil och kör in i ett träd. Vägen stängdes av för all trafik under räddningsarbetet.

Olyckan inträffade vid 15.25. Räddningstjänst och ambulans var snabbt framme på platsen. – Det var en bil som kommit över på fel sida av vägen. Bilen touchar en annan bil innan den kör in i ett träd, säger Lars Forsberg, inre befäl hos räddningstjänsten. Skadeläget är oklart. Det var totalstopp i trafiken under räddningsarbetet. Vid 16.15 hade bilen bärgats bort och trafiken kunde släppas på som vanligt. Dela Dela

