Flera gator översvämmade i länet – SMHI varnar för höga vattenflöden

SMHI har gått ut med en varning för höga vattenflöden på grund av regn i länet. Det är främst södra delen av länet och varningen är utfärdad till och med måndagen.

I Gävle var flera gator på söndagen översvämmade, bland annat korsningen Kaserngatan–Södra Kopparslagargatan och utanför SVT Gävleborgs redaktion vid Norra Kungsgatan.

Vanlig plats för översvämning

Under lördagen kom flera samtal in till SOS Alarm om att bilar fastnat i vattnet vid viadukten under järnvägen på Årsundavägen i Sandviken. Räddningstjänst uppmanade då bilister att inte försöka köra igenom vattnet.