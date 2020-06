Fortsatt ökad arbetslöshet bland unga i Gävleborg

Förra veckan skrev närmare 16 000 personer in sig som arbetssökande runtom i landet – nästan 6000 fler samma period förra året. Det har varit främst personer under 30 år som skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Anledningen är att det finns färre sommarjobb på grund av coronapandemin samt att lediga tjänster fyllts av äldre personer som blivit arbetslösa under året.

– Vår bedömning är att arbetslösheten bland unga kommer ligga på 13 procent i år och strax över 15 procent år 2021, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Sedan den 1 mars har 1 591 personer varslats om uppsägning i Gävleborgs län.

Drabbade företag ska få hjälp

Det är främst små och medelstora företag som drabbats hårdast av pandemin. Region Gävleborg har därför avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att företagen ska kunna möta krisen. Hittills har 28 företag i länet som ansökt om stöd fått dem godkända, totalt handlar det om ungefär två miljoner kronor.

– Varslen i spåren av pandemin syntes först i turism- och besöksnäringen. En industribransch som dock drabbades tidigt i pandemin var fordonsindustrin. Varslet inom affärsområdet Sandvik Materials Technology innebär att en jätteviktig regional industribransch nu drabbas, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) i ett pressmeddelande.