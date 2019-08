Gävle-Sandviken duo bakom Way Out West

I år ska man hjälpa besökarna att göra mer hållbara val – även hemma.

– Förhoppningsvis kan vi inspirera andra evenemang till att gå samma väg, säger grundaren Ola Broquist som en gång i tiden började på boka band i Sandviken.

Augusti har just börjat, snart ska världsartisterna inta Slottsskogen och andelen stockholmare i Göteborg öka explosionsartat. Det är dags för Way Out West. Festivalen som har funnits sedan 2007 har i år drabbats av ett par tunga avhopp. Broken Social Scene tvingades ställa in sin medverkan på grund av sjukdom och i juli meddelades det att det stora affischnamnet Cardi B hoppade av.

– Det går upp och ner de här grejerna. Vissa år så blir det så här att några ställs in, det har alltid varit så i festivalers historia, säger Ola Broquist.

Han uppger att biljettförsäljningen har gått fint som vanligt, trots att ingen av dagarna har sålt ut ännu. Men det är inget som oroar.

– Det brukar nästan alltid sälja ut precis samma dag eller dagen innan, säger Ola Broquist.

Klimattransparent

Way Out West är känd för sitt arbete med hållbarhet och slopar i år alla engångsartiklar i plast, dryck serveras i plastglas av återvunnen plast och så satsar festivalen på att bli helt klimattransparent.

– Vi kommer att berätta hur mycket ölen, maten, toaletten, konserten och armbandet innebär klimatavtrycksmässigt, säger Patrick Fredriksson, medgrundare av festivalen och som fortfarande bor kvar i Gävle

Han menar att det har varit mycket prat om klimatkompensation de senaste åren (Way Out West planterade förra året träd), men att den egentliga lösningen är ökad kunskap.

– Till syvende och sist så blir ju vad vi gör på festivalen egentligen oviktigt, om du missförstår mig rätt. Det viktigaste är att du, när du sedan åker hem från festivalen och går in på din butik ska förstå att: Okej, om jag köper vegetariskt istället för kött eller vegansk mjölk istället för mjölk – om jag gör det valet så påverkar jag världen positivt, säger Patrick Fredriksson.

Jämställt artistutbud

Utöver klimatarbetet satsar Way Out West även på jämställdheten. Det kommer att hållas så kallade Equalizer Talks, ledda av Linnea Henriksson, med intervjuer och samtal där jämställdheten i musikvärlden står i fokus.

Årets artistutbud består dessutom, för tredje året i rad, till hälften av kvinnor eller kvinnligt frontade band.

– Det känns bara som en självklar och egentligen enkel grej – men som tyvärr inte är självklar överallt. Det känns bara som att man lever i en konstant onödig nedsida om det inte är jämställt, säger Ola Broquist.

Hård konkurrens

Sedan Way Out West arrangerades första gången har konkurrensen i Sverige hårdnat, med nya stadsfestivaler som Lollapalooza och Summerburst. Men det oroar inte Ola Broquist och Patrick Fredriksson nämnvärt.

– Konkurrens är alltid bra för det innebär att man måste stå på tårna själv och bli ännu bättre, säger Patrick Fredriksson och fortsätter:

– Det är ingenting som jag känner påverkar Way Out Wests unikhet för vi är i mångt och mycket någonting som ingen annan är. Vi är lite självsäkra när det gäller den biten faktiskt, säger han.

Även om det har tillkommit en del evenemang har vissa också försvunnit, påpekar Ola Broquist. Och dessutom menar han att live- och festivalpubliken har fortsatt att växa och i dag spänner över flera generationer. Något som är mer problematiskt för Way Out West är den svaga svenska kronan och den internationella konkurrensen.

– Internationellt så är det hårdare tryck och en hårdare konkurrens om artisterna nu än vad det var för tio år sedan, säger Ola Broquist.

Way Out West äger rum i Göteborg 8–10 augusti. Bland årets största dragplåster finns Stormzy, The Cure, Jorja Smith, Solange och Zara Larsson.