Hälften av alla i telefonkön för vaccination var obehöriga

Det har länge rapporterats om problem och långa köer till vaccinationsbokningen i Gävleborg. Få doser har levererats och trycket varit stort. Under helgen bestämde sig Region Gävleborg för att ta tag i problemet och satte in 60 medarbetare för att beta av telefonkön. Totalt ringde man upp 8000 personer. Dock visade det sig att endast ungefär 4000 av dem var aktuella för att få vaccin just nu.

– Vi har en kö nu med personer som vi kommer att kunna hantera i närtid faktiskt. Det här gör också att vi kan börja planera när vi går in i nästa fas, säger Tina Mansson Söderlund, vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

”Vi var bara tvungna att göra det här”

Nästa grupp som ska släppas på är gruppen som kallas för 65+. I nuläget är det dock oklart huruvida man kommer att släppa på personer i spannet 65+ i början under den fasen eller huruvida man kommer att börja med personer 75+ och sedan gå ned i åldrarna.

Om man inte fått någon samtal under helgens insats så innebär det att man inte finns med i kösystemet. Är man i en grupp som ska få vaccin just nu men som inte har blivit uppringd så kan det exempelvis bero på att regionen fått in felaktig information så som felande telefonnummer. Har man inte blivit uppringd trots att man ska det så uppmanar regionen en att ringa på nytt.

– Vi såg att vi bara var tvungna att göra det här och då hade vi en stor skara medarbetare som sträckte upp handen som frivilliga. De har nu jobbat hela helgen för att ta sig igenom kön. Jag är jättestolt över deras insats, säger Tina Mansson Söderlund.

Hör vaccinsamordnaren berätta mer om arbetet i videon ovan.