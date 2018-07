Hälsingland – ingen dramatisk förändring av brandläget

Under dagen kommer ett 60-tall polska brandmän att sättas in vid begränsningslinjerna i närheten av Kårböle. Man väntar också förstärkning av ett 60-tal brandmän från Frankrike. Var de kommer att sättas in är inte känt ännu.

Lägesrapporten från räddningstjänsten på plats i Gävleborgs län är att två plan väntas vattenbomba i både Ängra och Enskogen under tisdagen.

– Just nu har vi är runt 200 räddningspersonal och ett antal militärer och samverkande organisationer som arbetar med bränderna, säger räddningsledaren Robert Strid i SVT:s Morgonstudion.

Möte för drabbade

Ljusdals kommun kommer under kvällen att hålla ett informationsmöte för drabbade skogsägare och för de som evakuerats från sina hem.

Kommer de boende kunna återvända hem igen snart?

– Det är en sådan sak som vi kommer ta upp med de boende under kvällen när vi ska träffa dem, säger räddningsledaren Robert Strid.

I Jämtlands län är planen att lämna över till markägarna på torsdag vid lunchtid, men i Gävleborgs län är det inte aktuellt än

.- Vi jobbar med lite längre tidshorisont, svårt att säga exakt. Men åtminstone någon vecka bort. Dessutom jobbar vi med ett dialog med boende, säger räddningsledaren Robert Strid.