49 vägarbeten i Gävleborg i sommar

Väg 76, Länsgränsen–Furuvik, 1,1 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 20:00 – 06:00

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 76, Hemstaplan–Trafikplats Gävle södra, 745 meter

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 21:00 – 06:00

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 272, Genomfart Ockelbo, 1,4 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 503/502, Vägskälet Österfärnebo, 4,7 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: april-maj

Väg 502/503 Länsgränsen Dalarna–Österfärnebo, 11 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: april-maj

Väg 542 Kungsfors–Jädraås, 9,6 kilometer

Trafikpåverkan: Liten, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 18 juli-8 augusti)

Väg 567 Åbyggeby–Oslättsfors, 10 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 583, trafikplats Gävle Norra–trafikplats travbanan, 3,2 kilometer

Trafikpåverkan: Stor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Nattarbete 21:00-06:00

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 83, Sibo–Kilafors, 8 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 305, Delsbo–Hedvigsfors, 30 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 588, Stråtjära–Bergvik, 10 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 601, Storsveden–Alfta, 1,8 kilometer

Trafikpåverkan: Stor, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 663, Näcksjö–Njutånger, 8,9 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: april-maj

Väg 667, Enånger–Sörforsa, 24 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 673, Vemora–Ångersjön, 24 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: april-maj

Väg 678, Roterberg–Fullborn, 35 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: april-maj

Väg 684, Alfta–Röstanbo, 24 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 689, Röste–Åsbacka, 4,8 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 758, Bergsjö–Gnarp, 13 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 758, Ilsbo–Bergsjö, 5,3 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 760, Vattlång–Harmånger, 12 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 789, Jättendal-Hårte, 6,8 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 597, Genomfart Edsbyn centrum, 2,4 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Vi tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 83, Skansen–Hedsta, Hedsta–Kilsveden, 3,8 kilometer

Trafikpåverkan: Stor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 84, Korskrogen–Ljusdal, 12 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: De tar bort det översta slitlagret och lägger ett nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 50, Alfta–Söräng, 10 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 50, Vevlinge–Västerböle, 8,1 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

E4 Enånger–Hudiksvall, 24 kilometer

Trafikpåverkan: Stor, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 20:00 – 06:00

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.

Arbetsperiod: maj-oktober (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 531, Stackbo–Hästbo, 13 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning genom att ta bort det översta slitlagret och lägga ut nytt lager med asfalt.

Arbetsperiod: april-juni

Väg 50, Flaxenåsen–Älvkarlhed, 4,6 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Risk för stenskott.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 502, Dalarnas länsgräns – vägskäl 503

Väg 503, vägskäl 502 – Österfärnebo, 14 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-augusti (tidsrestriktioner 23-27 juni, 17 juli-8 augusti)

Väg 513, Torsåker–Vi, 3,6 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 583, Axmartavlan–Axmar By, 7,4 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 663, Näcksjö–Njutånger, 8 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 669-/E4, Ölsund, 1,8 kilometer

Trafikpåverkan: Stor. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 673, Vemora–Storhällan, 4,9 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 674, Enånger–Borka

Väg 712 Enånger–Finnicka, 6,3 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juni.

Väg 678, Ullungsfors–Uggsjön, 35 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 769, Hassela – Västernorrlands länsgräns, 15 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 772, Lia–Ängebo

Väg 773, Ängebo–Brännås, 25 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: maj-juli (tidsrestriktioner 23-27 juni)

Väg 698/84, Skästra, 16 kilometer

Trafikpåverkan: Måttlig. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: augusti-oktober

Väg 725, Skästra–Järvsö, 2,4 kilometer

Trafikpåverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Arbetsperiod: augusti-oktober

E4 i Harmånger, bro över Harmångersån

Underhållsarbete på bron över Harmångersån, väg E4 i Harmånger. Betongbron ska renoveras med nya kantbalkar, räcken, tätskikt och beläggning.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer att passera bron i ett körfält i vardera riktning med begränsad körbredd på 3m per körfält. Arbeten med tätskikt och beläggning kommer att utföras nattetid då regleras trafiken med flaggvakter och/eller trafikljus. Nattarbetena beräkas pågå ca 3-4 dagar under våren samt 3-4 dagar i höst.

Tid för arbetet: Arbetena beräknas pågå från och med den 3 maj till mitten av oktober.

E4 i Bäling, bro över järnväg

Underhållsarbete på betongbro över järnväg. Arbetet består av betongreparationer och tätskiktsbyte.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer att passera över bron i ett körfält i vardera riktning med begränsad körbar bredd och hastighet. Arbeten med nytt tätskikt och beläggning utförs nattetid då trafiken begränsas till ett körfält och regleras med flaggvakt och/eller trafikljus.

Tid för arbetet: Arbetena beräknas pågå i fyra veckor under juni månad.

Väg 56, Bro över Dalälven vid Gysinge

Underhållsarbete på bro över Dalälven vid Gysinge väg 56. Vi utför betongreparationer på bron.

Trafikpåverkan: Under arbetena på bron kommer ett körfält hållas öppet sektionsvis längs bron. Trafiken regleras med skyltning och/eller trafikljus.

Tid för arbetet: Arbetena kommer preliminärt påbörjas i mitten av augusti (v.32).

Väg 68, Bro över Hoån (norra bron) vid Berg

Underhållsarbete på betongbro över Hoån vid Berg på väg 68 (norra infarten till Torsåker/Hofors). Vi utför betongreparationer och nytt tätskikt på bron.

Trafikpåverkan: Alltid ett körfält öppet på bron via signalreglering. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.

Tid för arbetet: Preliminärt planerat att starta vecka 33.

Väg 83/84 i Ljusdal

Underhållsarbete på bron över Ljusnan, väg 83/84 i Ljusdal. Det är en stålbro som ska förstärkas i balkarna (sidorna) och vi kommer att behöva utföra en del arbeten nattetid. Avsikten är att höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4).

Trafikpåverkan: Dagtid är bron öppen för trafik med begränsad hastighet. Nattetid regleras trafiken med lots och signal och tung trafik leds om mellan klockan 18-06. Arbetet utförs på en sida åt gången.

Tid för arbetet: Arbetet beräknas pågå under 5 veckor i augusti-september (ev. oktober-november).

Väg 83, bro över Voxnan vid Lenninge

Underhållsarbete på bron över Voxnan vid Lenninge, väg 83 strax söder om Bollnäs. Utbyte av brolager vid varje brostöd för att kunna höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4).

Trafikpåverkan: Broavstängning och omledning av trafik under två veckor (tid ej klar än). Troligen oktober.

Omledning: Stora omledningen via E4/väg 50 samt genom Kilafors, Segersta och närliggande vägnät. Ökad personbilstrafik kan förväntas i Lenninge under arbetstiden.

Väg 83, järnvägsbro över Norra Stambanan vid Hanebo kyrka

Underhållsarbete på järnvägsbron över Norra Stambanan. Vi tar bort beläggning och tätskickt samt förstärker konstruktionen. Vi höjer bärigheten på bron till 74 ton (BK4).

Trafikpåverkan: Alltid ett körfält öppet på bron via signalreglering. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.

Tid för arbetet: Vi genomför förstärkningsarbeten vecka 30-31 (preliminärt) kan eventuellt ändras till vecka 21-22.

